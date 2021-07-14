عقب القفزة بالإصابات.. تحذيرات من تأثير التجمعات الانتخابية على الوضع الوبائي في العراق

2021/07/14 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، من تأثير التجمعات الانتخابية على الوضع الوبائي في العراق مع ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة عبد عون العبادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "كل التجمعات تؤثر بشكل سلبي على الوضع الوبائي في العراق، وهذه التجمعات تشكل خطورة من حيث ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا، خصوصاً ان اغلب الحاضرين لهذه التجمعات لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك التجمعات الانتخابية، ولاسيما مع بدء الحملة الدعائية".

وشدد العبادي على "ضرورة ان تكون هناك رقابة شديدة على التجمعات الانتخابية، لفرض الاجراءات الوقائية، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا بشكل أكبر في المجتمع العراقي".

ولفت إلى أن "ذلك يتزامن مع مرور العراق بوضع وبائي خطير في المرحلة الحالية، بسبب ارتفاع الاصابات والوفيات بشكل كبير جداً".

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