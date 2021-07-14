ميسان.. بدء تطبيق قانون الدكة العشائرية

2021/07/14 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة عمليات سومر، اليوم الأربعاء، عن تفعيل قانون (الدكَّة) العشائرية في ميسان، مشيرة إلى تشكيل لجنة للتعاون مع قيادة الشرطة ومديرية العشائر في وزارة الداخلية.

وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية، بحسب الإعلام الرسمي، إن "زيارتنا الى محافظة ميسان تهدف الى اتخاذ الاجراءات للتعامل مع (الدكات) العشائرية"، مبيناً "اننا أكدنا الكثير من المحاور ، منها التسامح ما بين العشائر والذي يجب ان يكون سلمياً دونما اللجوء للسلاح".

واضاف ان "هناك حلولاً للمشكلات في المحافظة من خلال وجود لجنة عشائرية شكلت بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة ميسان ومديرية العشائر في وزارة الداخلية"، لافتا الى "تفعيل قانون (الدكة) العشائرية من اجل درء الخطر".

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