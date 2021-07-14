الحريري يقدم إلى عون تشكيلة حكومية من وزراء اختصاصيين

2021/07/14 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه قدم للرئيس ميشال عون تشكيلة حكومية من 24 وزيرا اختصاصيا لا ينتمون لأحزاب سياسية، وذلك حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.وفي تصريح مقتضب عقب لقاء جمع بينهما في القصر الرئاسي ببعبدا، قال الحريري : هذه الحكومة في نظري قادرة على وقف الانهيار في البلاد.وأضاف : تمنيت على الرئيس عون الإجابة غدا حتى نبني على الأمر مقتضاه، وأعتقد أن هذه ساعة الحقيقة بعد مرور نحو 9 أشهر.بدورها، قالت الرئاسة اللبنانية إن عون تسلم من الحريري مقترحا حكوميا جديدا وأبلغه أنه سيكون موضع دراسة وتشاور.وفي وقت سابق، قال عون إنه يأمل أن يحمل لقاؤه مع الحريري مؤشرات إيجابية بشأن تشكيل الحكومة.وأضاف عون، خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة تعطي أهمية للإصلاحات، ومكافحة الفساد، والتدقيق المالي الجنائي.وأشار عون إلى أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت مستمرة للكشف عن الأسباب ومعرفة المسؤولين ومحاسبتهم./انتهى3

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