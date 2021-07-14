نيجرفان بارزاني يناقش مع نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الحرب على الإرهاب وتهديدات وخطر داعش

2021/07/14 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل الحرب على الإرهاب وتهديدات وخطر داعش في العراق وسوريا .وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان ان ,بارزاني استقبل ,اليوم الاربعاء , الجنرال ريتشارد بيل وناقش معه التطورات الأخيرة لمحاربة الإرهاب وتهديدات وخطر داعش في العراق وسوريا، والتعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي ومهام التحالف الدولي ضد داعش ".وأشاد بارزاني بدعم التحالف الدولي للعراق ولإقليم كردستان في الحرب ضد داعش، مشيراً إلى أهمية اعداد وتدريب البيشمركة من جانب قوات التحالف الدولي ".من جهته، عبر الجنرال بيل عن ارتياحه للتعاون والتنسيق بين قوات التحالف والجهات المعنية في العراق وإقليم كردستان ورأى ضرورة التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة داعش "./انتهى2

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