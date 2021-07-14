العراق.. العثور على صواريخ معدة للإطلاق في البصرة

2021/07/14 | 20:41 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الأربعاء، عن العثور على صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان، إن قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ معدة للإطلاق في منطقة حي المهندسين بمحافظة البصرة بالقرب من محطة كهرباء حي المهندسين 133 Kv ودائرة صيانة كهرباء حي المهندسين، وفق وسائل إعلام محلية.

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كما أضافت أن مفرزة من قسم مكافحة متفجرات البصرة حضرت إلى مكان الحادث، وتم تفكيك المقذوفات وإزالة الصواعق وفصل الأسلاك الكهربائية وإبطالها وإزالتها.

ليست المرة الأولى

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على صواريخ في العراق، فقد تم ضبط صواريخ معدة للإطلاق عدة مرات في مناطق مختلفة.

وفي 18 يونيو الفائت، أعلنت خلية الإعلام الأمني ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى.



وذكر بيان للخلية أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، ضبطت القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى 5 صواريخ نوع غراد مع خمس قواعد للإطلاق داخل عجلة".

كما لفت البيان إلى أن "عملية الضبط تمت ليلة 17 يونيو في منطقة العلكانة جنوب ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة".

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