رئيس الاستخبارات البريطانية يطالب بقوانين تجسس أكثر صرامة ضد تهديدات روسيا والصين وإيران

2021/07/14 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم رئيس وكالة الاستخبارات والأمن البريطانية المحلية (MI5) خطابًا نادرًا للدعوة إلى قوانين تجسس أكثر صرامة لمواجهة تهديدات الدولة ونفوذها، مُحددًا بالاسم دول روسيا والصين وإيران.

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