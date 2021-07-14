الحصول على جواز سفر أميركي يتطلب 18 أسبوعا.. الخارجية توضح الإجراءات

2021/07/14 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تمديد المهلة التي يتطلبها إصدار جواز سفر بسبب "الارتباك الذي خلفه وباء" كورونا في عملية إصدار الجوازات.

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