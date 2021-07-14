2021/07/14 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من خطورة الوضع الوبائي وخاصة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكدة أن العراق لم يتعد مرحلة الخطر.

ولمحت الوزارة في بيان أصدرته عقب تسجيل العراق أعلى مستوى إصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء، لمحت إلى العودة لفرض حظر شامل للتجوال واتخاذ الإجراءات الأكثر تشددا في حال تواصل ارتفاع معدل الإصابات، بضمنها غلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى ولتقليل نسب الإصابات والوفيات.

وأضافت الوزارة في بيانها انها تأسف للضعف في تعاون المواطنين لتطبيق الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى التأخر في أخذ اللقاحات الآمنة والرصينة المتوفرة في كافة المستشفيات والمراكز الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تلمح إلى فرض حظر شامل وغلق الحدود لمنع انتشار السلالات المتحورة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تلمح إلى فرض حظر شامل وغلق الحدود لمنع انتشار السلالات المتحورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).