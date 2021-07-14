ساكو: عسى أن توقظ هذه الفاجعة ضمير المسؤولين ليتحرروا من صراعاتهم العبثية

2021/07/14 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الكنيسة الكلدانية في العراق عن حزنها وأسفها لفاجعة حريق مستشفى الحسين في مدينة الناصرية.

وذكر بيان للكنيسة المتمثلة برئيسها البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو أن الكنيسة تتقدم بالتعازي والمواساة لأقارب الضحايا وتصلي من أجلهم.

وقال ساكو عسى ان توقظ هذه الفاجعة الوطنية، ضمير المسؤولين العراقيين ليتحرروا من صراعاتهم العبثية، ويتحصّنوا ويتكاتفوا ويتحملوا المسؤولية لاجتياز هذه المرحلة الصعبة ولا تتكرر هذه الكوارث، وفقا للبيان.

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