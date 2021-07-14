مصادر للتغيير: المتهم بسرقة رواتب شؤون المحاربين في طريقه إلى العراق

2021/07/14 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوات الأمن التركية وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي القبض على العقيد خالد المفرجي المتهم بسرقة رواتب شؤون المحاربين في وزارة الدفاع.

وأكدت مصادر للتغيير انه ومن خلال رصد جهاز المخابرات العراقي ومتابعته للمتهم بالتنسيق مع الجانب التركي وبعملية نوعية من ناحية الدقة استطاع جهاز المخابرات العراقي تحديد موقع المتهم والقاء القبض عليه ونقله بطائرة خاصة إلى العراق لتقديمه إلى القضاء بعد اكمال التحقيقات معه.

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