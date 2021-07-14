حالة الطقس: استمرار تأثر المناطق العراقية بامتداد المرتفع الجوي

2021/07/14 | 20:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة في معظم المناطق الجنوبية من البلاد.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (14 تموز 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار تاثر العراق بامتداد المرتفع الجوي، ليكون الطقس في المناطق كافة مشمسا مع أجواء صيفية اعتيادية تميل للحرارة جنوباً، يوم غد الخميس".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ستكون مقاربة لما سجل هذا اليوم ومن المتوقع أن تكون على النحو التالي: دهوك ٣٩، الموصل ٤٢، اربيل ٤١، كركوك ٤١، السليمانية ٣٧، صلاح الدين ٤٣، ديالى ٤٤، الرمادي ٤٣، العاصمة بغداد ٤٤، بابل ٤٤، كربلاء ٤٣، الديوانية ٤٥، النجف ٤٣، واسط ٤٥، السماوة ٤٥، ذي قار ٤٦، ميسان ٤٦، البصرة ٤٧".

وتابع، أن "الرياح بشكل عام ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وبسرعة تتراوح بين ١٠-٢٠ كم، وتنشط احيانا إلى ٤٠ كم/س، بينما تميل للسكون في المنطقة الجنوبية وبسرعة تصل الى 10 كم".

وبين، أن "مدى الرؤية عموما سيكون من ٢٠-٢٥ كم في الأجواء الطبيعية".

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