2021/07/14 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان، في ظل استمرار المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصا إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لسداد ديونها first appeared on النور نيوز.

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