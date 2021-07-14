مسؤول امريكي: نواصل دعوة الحكومة العراقية لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشطين

2021/07/14 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، اليوم الاربعاء، اننا نواصل دعوة الحكومة العراقية لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشطين، فيما بين الحوار الاستراتيجي المقبل مع العراق خلال […]

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