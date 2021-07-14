الشباب والرياضة تتدارس مع الجبوري مشاريع الوزارة في محافظة نينوى

2021/07/14 | 21:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة الرعاية العلمية تُقيم دورة اختبارات الذكاء إعلام الشباب والرياضة: التقى الدكتور فائز طه سالم ممثل وزير الشباب والرياضة، مدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة، محافظ نينوى نجم الجبوري في ديوان المحافظة، بحضور زهير الاعرجي قائمقام الموصل ومحمد خيري مدير شباب ورياضة نينوى وكالة ومسوؤل الشعبة الفنية والهندسية وعدد من مسوؤلي ...

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