سلالة دلتا من فيروس كورونا اكتشفت في 111 دولة وإقليم

2021/07/14 | 21:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الصحة العالمية: الصباح الجديد ــ متابعة : أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد البلدان والأقاليم، التي تنتشر فيها سلالة “دلتا” شديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد، ارتفع في الفترة من 6 إلى 13 يوليو بمقدار سبعة، وبلغ 111 دولة.وتقول النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية: “يستمر فيروس (سارس – كوف -2) في الانتشار والتطور”، ...

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