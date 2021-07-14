2021/07/14 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل حريق المرادية..نشب بخط نفطي و6 فرق تشرع بإخماده

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