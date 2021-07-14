عمليات البصرة تنفي بيانا لشرطة طاقة المحافظة بشأن هجوم الصواريخ

2021/07/14 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

نفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاربعاء، ما تناقلتة بعض المواقع الاخبارية، والتواصل الاجتماعي، التي تضمنت محاولة تعرض لأحد المحطات الكهربائية في محافظة البصرة.

وقالت عمليات البصرة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "القيادة تنفي العثور على صواريخ معدة لاستهداف البنى التحتية للمحطات الكهربائية".

وكانت مديرية شرطة الطاقة العراقية، اعلنت العثور على صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وقالت المديرية في بيان، إن "قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ معدة للإطلاق، عدد 2 عيار 123، مع فتيل مربوط على بطارية في منطقة حي المهندسين محافظة البصرة، بالقرب من محطة كهرباء الحي ودائرة الصيانة، مع وجود 4 محطات 133 Kv متنقلة".

وأضافت أن حملة من قسم "مكافحة متفجرات البصرة" حضرت إلى المكان، وتم تفكيك المقذوفات وإزالة الصواعق وفصل الأسلاك الكهربائية وإبطالها وإزالتها.

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