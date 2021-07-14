عمليات البصرة تنفي استهداف أحدى المحطات الكهربائية في المحافظة بالصواريخ

2021/07/14 | 21:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نفت قيادة عمليات البصرة ماتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشان تعرض أحدى المحطات الكهربائية في محافظة البصرة الى استهداف بالصواريخ .واكدت القيادة في بيان تلقت / نينا / نسخة منه أن القيادة تنفي العثور على صواريخ معدة لاستهداف البنى التحتية للمحطات الكهربائية بالبصرة ./ انتهى

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