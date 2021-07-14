رئيس دائرة المراسم يتسلم أوراق البراءة القنصلية للقنصل العام لروسيا الاتحادية في محافظة البصرة

2021/07/14 | 21:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلم رئيس دائرة المراسم وكالةً في وزارة الخارجية علي شمران حاجم أوراق البراءة القنصلية للقنصل العام لروسيا الاتحادية في محافظة البصرة ماكسيم لاتيفنوف .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان رئيس الدائرة تمنى في بداية اللقاء الموفقية والنجاح للقنصل الروسي بمهام عملة الجديدة، مؤكداً استعداد الدائرة بتقديم كافه الدعم والتسهيلات للبعثة الروسية في العراق لضمان نجاح عملها وعلى النحو الذي يخدم البلدين الصديقين ".من جانبه عبر لاتيفنوف عن امتنانه الكبير ما تقدمه دائرة المراسم من تسهيلات ودعم للبعثة الروسية ".وحضر اللقاء بحسب البيان ,شهريار قادر الجاف معاون رئيس دائرة المراسم "./انتهى2

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