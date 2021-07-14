2021/07/14 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اتهام شبكة استخبارات إيرانية بالتآمر لاختطاف صحفية أمريكية، وافتتاح الإمارات سفارتها في إسرائيل رسميًا، وإطلاق إدارة بايدن عملية إجلاء آلاف الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي، وسعد الحريري يقدم مقترحًا جديدًا لتشكيل حكومي إلى الرئيس اللبناني، وصولا إلى كشف مؤامرة اغتيال رئيس هايتي روابط أمريكية‫..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل.. وإحباط مؤامرة إيرانية لخطف صحفية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل.. وإحباط مؤامرة إيرانية لخطف صحفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).