مظاهرة الحزب الشيوعي العراقي يوم اعلان الجبهة الوطنية ! - أمير أمين

2021/07/14 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين كنت قد مضى على ترشيحي في الحزب الشيوعي العراقي بضعة شهور حينما جاء لبيتنا خالي الاصغر الذي يكبرني بحوالي اربعة شهور في الاسبوع الاول من تموز عام 1973 ليخبرني بأنه يستطيع اصطحابي معه الى بغداد مع مجموعة صغيرة من أصدقاءه المقربين الذين كنت اعرفهم وهم جميعاً كانوا طلاباً في اعدادية الناصرية ..حينذاك كنّا نترقب اعلان الجبهة بين الشيوعيين والبعثيين والتي ستصاحبها احتفالات كبرى في بغداد وكان علينا السف ......





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