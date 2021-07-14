2021/07/14 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت قيادة عمليات البصرة تعرض أحد المحطات الكهربائية في لهجوم.وذكر بيان للعمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ننفي ماتناقلتة البعض من مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الموقع الخاص لقناة سكاي نيوز عربي بخصوص محاولة تعرض لأحد المحطات الكهربائية في محافظة البصرة وأضاف أن، القيادة تنفي العثور على صواريخ معدة لاستهداف البنى التحتية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة تنفي تعرض أحد المحطات الكهربائية في البصرة لهجوم first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تنفي تعرض أحد المحطات الكهربائية في البصرة لهجوم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تنفي تعرض أحد المحطات الكهربائية في البصرة لهجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).