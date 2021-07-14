کركوك.. مراسم اطلاق جائزة الفنان صلاح داوده

2021/07/14 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية الثقافة والفنون في كركوك التابعة لوزارة ثقافة اقليم كوردستان مساء اليوم الاربعاء 14 تموز 2021 مراسم حفل تكريم عائلة الفنان الكوردي قارئ المقامات الراحل صلاح داوده .

وفي مستهل المراسم التي جرت علی قاعة المركز الثقافي بمدينة كركوك، القی الفنان سیروان بيلانه مدير الثقافة والفنون في كركوك كلمة اشار فيها الی ان المديرية وكتقليد سنوي ستمنح ( جائزة الفنان صلاح داوده ) لابرز فناني كركوك الذين خدموا الفن في هذه المدينة العريقة، مشيرا الی ان الجائزة لهذا العام تمنح لعائلة الراحل صلاح داوده الذي قدم عطاء كبيرا لخدمة المقامات الكوردية.

وعلی هامش المراسم تم تقديم كونسيرت غنائي لاحياء اغاني ومقامات الفنان الراحل صلاح داوده من قبل ابنائه وهم عباس ودلشاد ومحمد.

وفي ختام المراسم تم منح عائلة الفنان الراحل الجائزة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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