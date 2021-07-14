الكهرباء تعلن إحصائية بالخطوط الناقلة التي تعرضت للتخريب: حدة الاستهدافات انخفضت

2021/07/14 | 21:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، انخفاض شدة الاستهدافات لأبراج الطاقة الكهربائية مؤخراً، فيما أعلنت حصيلة بأعداد الخطوط الناقلة للطاقة التي تم استهدافها مؤخراً.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (14 تموز 2021)، إن "توجيهات رئيس الوزراء دفعت إلى استنفار حقيقي لدى الأجهزة الأمنية ووزارة الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض شدة وحدة الاستهدافات لأببراج الطاقة".

وأضاف، أن "الاستهدافات لا زالت مستمرة، ويوم أمس استُهدف خط ديالى، وهذه الاستهدافات تعزل المحافظات عن بعضها البعض".

وتابع، "هنالك حرب معلنة تجاه الكهرباء من قبل داعش، وفي الوقت ذاته هناك تنسيق كبير بين القطعات الأمنية للحد من استهداف الأبراج"، مبينا أن "الخطوط الناقلة باتت تفحص حرارياً".

وأشار إلى أنه "أُبلغنا بإحباط هجوم لاستهداف محطة شرق البصرة الكهربائية"، مبينا أن "الاستهدافات ضربت 62 خطاً ناقلاً..



ولم يكلف بناء البرج الواحد كثيراً؛ كون المواد الأولية موجودة في مخازن الوزارة، إلا أن استهداف الأبراج أثر على ساعات ايصال الطاقة إلى منازل المواطنين".

وعن تجهيز الجانب الإيراني للعراق بالغاز بين موسى، "اجتمعنا مع السفارة الإيرانية في بغداد، وطُرح موضوع رفع معدلات الغاز، واليوم يشهد التجهيز تحسناً نسبيا ووصل إلى 43 مليون متر مكعب".

وأظهرت وثيقة، حصيلة الهجمات على أبراج الطاقة وشبكة منظومة الكهرباء في العراق خلال العام الجاري.

وحصل "ناس"، (11 تموز 2021)، على تقرير أمني بحصيلة الهجمات التي استهدفت شبكات وأبراج منظومة الطاقة منذ مطلع العام وحتى العاشر من شهر تموز الجاري.

ويشير التقرير إلى تعرض أكثر من 100 برج للتخريب فضلاً عن 50 خطاً لنقل الطاقة.

وأعلنت خلية الإعلام الحكومي، السبت، إحصائية بضحايا استهداف ابراج الطاقة التي شهدها العراق مؤخراً.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تموز 2021)، إنه "تعلن خلية الإعلام الحكومي، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة بجهد حكومي مضاعف، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة مساء اليوم، حيث وجه الكاظمي الجهات الحكومية كافة، بتوفير كل التسهيلات للمعالجات العاجلة للإشكالات التي تعاني منها شبكة الكهرباء الوطنية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات المتكررة".

وتابعت، "وتعرضت الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أسفرت هذه الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة، عن استشهاد سبعة وإصابة أحد عشر آخرين من الملاكات الهندسية والفنية، وتدمير 61 خطاً رئيساً، آخرها استهدف الخطوط الناقلة بين أربيل ومخمور قبل قليل، ما أسهم في انعدام تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، فضلاً عن حدوث حالات تجاوزات على الشبكة الوطنية والمحطات في المناطق الجنوبية".





وأشارت الخلية إلى أنه "كما تعرضت وزارة الكهرباء خلال الفترة ذاتها، إلى هجمات إعلامية من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة، الهدف منها إرباك الرأي العام، ما شجع ضعاف النفوس التجاوز على عدد من المحطات في عموم المحافظات، والتي تسببت في تفاقم أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديوية تعود لسنوات سابقة، الغرض منها رفع مستوى الانتقادات والهجمات ضد الوزارة".

ولفتت إلى أنه "وتواصل الملاكات الهندسية والفنية للوزارة، استنفار أقصى الجهود من خلال العمل المستمر على مدار اليوم، لإصلاح الشبكات التي طالها التخريب في عموم المدن، واستطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج 16000 ميغا واط من الطاقة لغاية إعداد البيان".

وختمت، "وتهيب الخلية بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين كافة، إلى إبداء التعاون مع ملاكات الوزارة، لإصلاح الشبكات التي تعرضت إلى التخريب ورفع التجاوزات التي من شأنها مضاعفة الجهد على المحطات الرئيسة والفرعية".

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