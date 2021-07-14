كركوك تتخذ 3 إجراءات لمنع الحرائق في المستشفيات

2021/07/14 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي

طالب محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الأربعاء، بتخصيص منح طوارئ للمحافظات من أجل مواجهة تحديات الحرائق، فيما كشف عن اتخاذ 3 إجراءات لمنع أية حوادث محتملة.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عقدنا اليوم اجتماعاً ضم مديري الدفاع المدني والصحة والكهرباء والدوائر الساندة وممثل قيادة المقر المتقدم في كركوك وقيادة الشرطة، من أجل تأمين الإجراءات التي اتخذتها كركوك مبكراً مع حلول فصل الصيف اللاهب، لحماية المؤسسات الصحية ومركز الشفاء 14 في كركوك من أية حرائق محتملة".

وأضاف، أن "الإجراءات المنفذة استباقية، لكن هنالك تحديات ومتطلبات وحاجة إلى منح طوارئ تخصص إلى المحافظات لمواجهة هذه التحديات".

وأشار إلى أن "كركوك احترزت من الحرائق بـ 3 إجراءات تضمنت إدخال الكادر الصحي والطبي في المؤسسات الصحية ومركز علاج المصابين بكورونا في دورات لتأهيلهم لمواجهة الحرائق، وثانياً إجراء متابعة دقيقة في نقل صهاريج الأوكسجين واسطواناته للمركز وثالثاً متابعة ضمان التجهيز الدائم للكهرباء في هذه المؤسسات".

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