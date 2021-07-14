محافظة الديوانية تنفي إلغاء عطلة الخميس

2021/07/14 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية نفت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، الانباء التي تم تداولها بالغاء عطلة يوم غد الخميس.وقالت في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لاصحة للأنباء المتداولة بإلغاء عطلة يوم الخميس التي أقرها محافظ الديوانية زهير علي الشعلان نتيجة الإرتفاع المتزايد في درجات الحرارة، مشيرة الى “إستمرار تعطيل الدوام …

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