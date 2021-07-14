الرئيس الإيراني الجديد يعلق بشأن فاجعة الناصرية

2021/07/14 | 22:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة علق الرئيس الايراني المنتخب، اليوم الاربعاء، حول فاجعة الناصرية، معزيا الحكومة والشعب العراقي، بوفاة عدد من المواطنين العراقيين في حريق مستشفى الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق.وأعرب رئيسي، عن تعازيه الى “العراق حكومة وشعبا بوفاة عدد من المواطنين العراقيين في حادث حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية”.وأكد رئيسي في بيانه، …

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