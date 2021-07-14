الحلبوسي يؤكد لـ علوي أهمية دعم العراق لحفظ أمنه واستقراره

2021/07/14 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أهمية دعم العراق لحفظ أمنه واستقراره، والذي يسهم في استقرار المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأربعاء، وزير الأمن الوطني الإيراني محمود علوي”، مبينا ان “علوي قدَّم تعازي القيادة الإيرانية إلى سيادته والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

واكد رئيس مجلس النواب، “أهمية دعم العراق لحفظ أمنه واستقراره، والذي يسهم في استقرار المنطقة”.

من جانبه أكد علوي “دعم القيادة الإيرانية للعراق على الصعد كافة، واستمرار التعاون بين البلدين”.

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