رئيسي يعزي العراق حكومة وشعبا بضحايا حريق مستشفى الحسن (ع )

2021/07/14 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعرب الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيس عن تعازيه الى الحكومة والشعب العراقي، باستشهاد عدد من المواطنين العراقيين في حريق مستشفى الحسين( ع ) في الناصرية مركز محافظة ذي قار.وأكد رئيسي في بيان اليوم الاربعاء ، ان حادث الحريق المأساوي في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، والذي تسبب باستشهاد عدد من المواطنين العراقيين الاعزاء واصابة آخرين، أثار ألمه وحزنه الشديد ".وقدم الرئيس الايراني التعازي الى الحكومة العراقية والى الشعب العراقي الشقيق والصديق، سائلا الله تعالى ان يتغمد الضحايا برحمته وغفرانه، وان يمن على ذويهم بالصبر والاجر، وعلى المصابين بالشفاء العاجل"./انتهى2

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