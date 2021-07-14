الحلبوسي يؤكد خلال استقباله وزير الأمن الوطني الإيراني اهمية دعم العراق لحفظ امنه واستقراره والمنطقة

2021/07/14 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزير الأمن الوطني الإيراني محمود علوي.وقدَّم علوي تعازي القيادة الإيرانية إلى رئيس مجلس والنواب والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.واكد الحلبوسي أهمية دعم العراق لحفظ أمنه واستقراره، والذي يسهم في استقرار المنطقة.من جانبه أكد محمود علوي دعم القيادة الإيرانية للعراق على الصعد كافة، واستمرار التعاون بين البلدين./انتهى3

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