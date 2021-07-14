2021/07/14 | 22:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي وعلوي يبحثان الأوضاع الأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/14 | 22:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي وعلوي يبحثان الأوضاع الأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي وعلوي يبحثان الأوضاع الأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).