القيادة الإيرانية تعلن دعمها للعراق بهذه المجالات

2021/07/14 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت القيادة الإيرانية، اليوم الأربعاء، دعمها للعراق على كافة الصعد.

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الاخير "استقبل، اليوم، وزير الأمن الوطني الإيراني محمود علوي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

واكد الحلبوسي، خلال اللقاء، "أهمية دعم العراق لحفظ أمنه واستقراره، والذي يسهم في استقرار المنطقة".

من جانبه، قدَّم علوي، "تعازي القيادة الإيرانية إلى الحلبوسي والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار".

ولفت إلى، "دعم القيادة الإيرانية للعراق على الصعد كافة، واستمرار التعاون بين البلدين".

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