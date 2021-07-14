2021/07/14 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت السلطات الفرنسية أنّ أكثر من 19 ألف شخص تظاهروا في أرجاء البلاد، اليوم الأربعاء، تنديداً بقيود وقائية تشمل وجوب حيازة “الشهادة الصحية” أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون بداية الأسبوع، وذلك بالتزامن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفعوا شعار “الحرية”… آلاف يتظاهرون في فرنسا رفضاً لقيود وقائية جديدة أعلنها ماكرون المركز الخبري الوطني.

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