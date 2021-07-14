الدفاع تعلن القبض على ضابط متهم بسرقة رواتب منتسبين

2021/07/14 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، القبض على ضابط متهم بسرقة رواتب مقاتلي آمرية معسكر بسماية العام الماضي. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تأكيداً على منهجها القائم على عدم السماح لأي مجرم بالافلات من قبضة العدالة مهما طال الزمن وبعملية نوعية أساسها المتابعة المستمرة وجمع المعلومات وتقاطعها ومتابعة أثر …

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