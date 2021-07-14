برهم صالح يتلقى تعزية من الملك عبد الله الثاني بحادثة مستشفى الناصرية

2021/07/14 | 22:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح تعزية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بضحايا الحريق المأساوي الذي نشب في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وأودى بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء وتسبب بإصابة آخرين

وعبّر الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب العراق وشعبه كل مكروه، مؤكدا استعداد الأردن لتقديم أي مساعدة مطلوبة لدعم العراق.

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