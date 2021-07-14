العيساوي: على الشعب ان يطبق كلام المرجعية ولا يجرب المجرب

2021/07/14 | 22:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد نائب الامين العام لحزب بيارق الخير، راجح العيساوي، اليوم الاربعاء، على الشعب ان يطبق كلام المرجعية وان لا يجرب المجرب، مبينا ان اذا استمر الوضع السياسي بالتردي فان العملية ستنهار.وقال العيساوي، في برنامج حصاد الايام، ان “التقصير في الواقع الصحي هو نتيجة الاستخفاف بالدم العراقي”، مبينا ان “هناك سلاح منفلت في اغلب […]

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