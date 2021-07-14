2021/07/14 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن قلقة إزاء "مضايقة" نشطاء المجتمع المدني بمصر

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