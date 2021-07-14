أربيل يهزم الصناعات الكهربائية

2021/07/14 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اخفق فريق الصناعات الكهربائية في إنعاش موقعه في لائحة الدوري الممتاز وخسر أمام أربيل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب فرانسو حريري.رغم أن نتيجة المباراة مهمة جدا لفريق الصناعات الكهربائية الا انه أخفق في التعامل مع المباراة والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني حاول الصناعات الكهربائية لكنه لم يستثمر الفرص بينما تمكن أربيل من تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ئاكام هاشم في الدقيقة ٧٨ ليحصد أربيل نقاط المواجهة.ورفع اربيل رصيده إلى النقطة ٤٤ بالمركز الثاسع فيما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة ٣٧ بالمركز الثامن عشر./انتهى

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