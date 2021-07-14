المالكي يؤكد لوزير ايراني : الانتخابات المقبلة ستنتج حكومة منسجمة ومقتدرة

2021/07/14 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم وزير الاستخبارات والامن الوطني الايراني محمود علوي .وقدم علوي / حسب بيان لمكتبه المالكي / تعازي القيادة الإيرانية إلى رئيس ائتلاف دولة القانون والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في محافظة ذي قار.وجرى خلال المقابلة بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة ، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم الشعبين الجارين .واكد المالكي ان العراق مقبل على خوض انتخابات مهمة تحظى باهتمام كبير سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، وسينتج من خلالها تشكيل حكومة منسجمة ومقتدرة ، مهمتها استعادة هيبة الدولة وتقديم الخدمات للمواطن .واشاد رئيس ائتلاف دولة القانون بمواقف الجمهورية الإسلامية ودعمها للعراق لاسيما في مجال محاربة الإرهاب وقوى التكفير .بدوره اكد محمود علوي أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، ودعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مواجهة الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة./انتهى3

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