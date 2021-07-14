قرارات صارمة تتخذها نينوى بشأن المستشفيات الكرفانية

2021/07/14 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء، عن قرارات جديدة لحماية المستشفيات الكرفانية من الحرائق.

وقال الجبوري، في تصريح تابعه NRTعربية، (14 تموز 2021)، إنه "تم اصدار جملة من القرارات بشأن المستشفيات الكرفانية بعد الاجتماع الذي عقده مع مدير عام صحة المحافظة ومدير الإطفاء المدني".

وأضاف، أن "من بين القرارات منع وسائل الطبخ والتدخين في المستشفيات الكرفانية وتخفيف عدد المرضى والعمل على ايجاد اماكن بديلة عن تلك المستشفيات".

وأشار إلى أن "توفير اماكن بديلة عن المستشفيات الكرفانية صعب في الوقت الراهن، بسبب أن اغلب الردهات مزودة بالأوكسجين الطبي".

وتابع أن "المحافظة طالبت بتعزيز منظومات الإطفاء على وجه السرعة"، مبينا أنه "تم تخصيص مشروع لخراطيم المياه وفوهات الحريق قريبة من المستشفيات، والاعتناء بأبواب الطوارئ، ووضع تفتيش دائمي من قبل كادر الصحة".

ولفت إلى أنه "تم الايعاز الى مديرية الدفاع المدني بوضع عجلة إطفاء بالقرب من كل مستشفى كرفاني"، لافتا الى أن "المحافظة تفكر بأماكن بديلة عن المستشفيات الكرفانية".

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