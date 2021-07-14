كربلاء تتخذ سلسلة من التدابير لمنع الحرائق في المستشفيات والدوائر

2021/07/14 | 23:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأربعاء، توجيهات لمنع حدوث الحرائق في المستشفيات والدوائر الحكومية.

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وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (14 تموز 2021)، ان "الخطابي وجه بمنع الزيارات الشخصية للمرضى الراقدين في المستشفيات ماعدا مرافق واحد".

وأضاف "كما أمر باستبدال البنايات الصحية المبنية من مادة (السندويج بنل) بأخرى مبنية بالطابوق او ما شابه ذلك، وكذلك أمر جميع الدوائر بإجراء جرد كامل لما يخص أمور الدفاع المدني".

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