مرشح عن تحالف الفتح: النائب يتكلم بالدور التنفيذي وكأنه رئيس وزراء

2021/07/14 | 23:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المرشح عن تحالف الفتح ضمن محافظة ديالى، عمار محمود، اليوم الاربعاء، ان المراهنات على الوضع الامني جارية وما يحدث في هذه الدورة يختلف عن سابقاته، لافتا ان النائب دوره تشريعي وهو يتكلم بالدور التنفيذي وقال محمود في برنامج حصاد الايام، ان “المراهنات على الوضع الامني جارية وما يحدث في هذه الدورة يختلف عن […]

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