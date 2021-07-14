2021/07/14 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضم جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان السابق. ووقع دوناروما على عقد طويل الأجل مع البي إس جي، مدته 5 أعوام، حيث يمتد حتى صيف 2026.وانضم دوناروما إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.ويعد الحارس الإيطالي، رابع صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد كل من جورجينو فينالدوم، أشرف حكيمي، وسيرجيو راموس.يذكر أن دوناروما توج مع منتخب إيطاليا بلقب اليورو الأحد الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد تألقه على مدار المسابقة، خاصة في الأدوار الإقصائية.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سان جيرمان يعلن التعاقد مع دوناروما) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سان جيرمان يعلن التعاقد مع دوناروما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).