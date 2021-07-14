2021/07/14 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالانابة، جوي هود، الثلاثاء، أن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق سيعقد بعد أيام قليلة لتعزيز العلاقات بين بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لسنا في حرب مع الميليشيات".. الخارجية الأميركية: عقد الحوار الاستراتيجي مع العراق قريبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لسنا في حرب مع الميليشيات".. الخارجية الأميركية: عقد الحوار الاستراتيجي مع العراق قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).