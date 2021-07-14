ساكو يعبر عن الحزن بفاجعة مستشفى الحسين بالناصرية

2021/07/14 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/عبر بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو عن شديد حزنه وأسفه بفاجعة مستشفى الإمام الحسين التعليمي في الناصرية، .وقال ساكو ان الكنيسة الكلدانية اذ تقدم التعازي والمواساة لاقارب الضحايا، تُعبّر عن قربها منهم، وصلاتها من أجل ان يتغمد الله الضحايا برحمته الواسعة.واضاف:" عسى ان توقظ هذه الفاجعة الوطنية، ضمير المسؤولين العراقيين ليتحرروا من صراعاتهم العبثية، ويتحصّنوا ويتكاتفوا ويتحملوا المسؤولية لاجتياز هذه المرحلة الصعبة، فينهض البلد ويعود الأمان والاستقرار وتوفير الخدمات، ولا تتكرر هكذا كوارث./انتهى

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