عقبة الفصائل تخلق خلافات بين بغداد وواشنطن حول جدولة الانسحاب

2021/07/14 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في جولته الرابعة عقبات وخلافات جاعلا اياه امام مفترق طرق، وبالاخص في موضوع التعامل مع الفصائل المسلحة على خلفية التصعيد الميداني، فيما يبدو ان صناع القرار في واشنطن، لم يعودوا مقتنعين بأن اسلوب الكاظمي كاف لتثبيت الاستقرار، بما في ذلك ضمان انسيابية جدول الانسحاب المتفق عليه.

وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط نقلا عن مصادر غربية، اليوم (14 تموز 2021)، انه "خلافا لوضعه في الجولة الثالثة، يواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ظرفا صعبا مع مفاوضيه الأميركيين في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، على خلفية التصعيد الميداني الذي تفرضه الفصائل المسلحة في العراق".

واضاف التقرير، ان "من المفترض أن يلبي الكاظمي دعوة أميركية لزيارة واشنطن للقاء الرئيس جو بايدن، نهاية (تموز) الحالي، فيما تؤكد مصادر دبلوماسية عراقية أن الزيارة "ستشمل استكمال الحوار الاستراتيجي بجولة رابعة بين البلدين".

وكانت واشنطن وبغداد قد اتفقت، في الجولة الثالثة في (نيسان) الماضي، على إنهاء وجود القوات القتالية الأميركية، وحصر مهام الوحدات المتبقية (نحو 3200 عنصر) على تدريب القوات العراقية.

واوضح، انه "حين عقدت الجولة السابقة، كان الجانبان متفقين على دعم المسار الذي يتبعه الكاظمي في احتواء الفصائل عند حدود سياسية وميدانية تحول دون التصعيد، لكن كل شيء تغير لاحقا وافترق المساران الأميركي والعراقي".

ونقل التقرير عن دبلوماسيين غربيين قولهم: إن "صناع القرار في واشنطن، لم يعودوا مقتنعين بأن اسلوب الكاظمي كاف لتثبيت الاستقرار بما في ذلك ضمان انسيابية جدول الانسحاب المتفق عليه"، مشيرين إلى أن "جناحا من الإدارة الأميركية لم يفوت الفرص لإيضاح أهمية الردع، دون أن يعني ذلك استعمال القوة ضدهم".

ولطالما أظهر الكاظمي ميله الشديد لتجنب المواجهة الداخلية، سواء بين الحكومة والفصائل أو بين الأجنحة السياسية، لكن هذا السياق بات محل انتقاد شديد يوجه لرئيس الحكومة في ذروة التوتر.

وكان الكاظمي قد دعا، الشهر الماضي، من العاصمة البلجيكية بروكسل، كلا من طهران وواشنطن إلى نقل صدامهما خارج الساحة العراقية.

وفي أبريل الماضي، علق مستشار سياسي في السفارة الأميركية ببغداد، لـ«الشرق الأوسط»، على مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، بأن الحكومة العراقية تبذل جهوداً طيبة في مكافحة التأثير السلبي لإيران، لكن «عليها القيام بكثير لكبح جماح وكلائها في البلاد».

والحال، أن الغارة الأميركية الأخيرة التي استهدف معسكرا تابعاً لـ«الحشد الشعبي» على الحدود العراقية السورية، تعكس عملياً لحظة الملل الأميركي من سياسة الاحتواء التي يعتمدها الكاظمي ضد الفصائل.

ويتطابق هذا المسار، الذي لم يعد جديدا في واشنطن، مع حالة الملل الأميركي من الملف العراقي، الذي طالما يقفز إلى صدارة أولويات الأجندة الأميركية قدر تعلق الأمر بتهديد "تنظيم داعش"، أو النفوذ السلبي لإيران في العراق.

وتنقل مصادر عراقية رفيعة عن مسؤول أميركي سابق في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو قريب من الإدارة الحالية قوله: إن "واشنطن لا يمكنها القيام بالأشياء نيابة عنهم (العراق)...



يحتاجون أن يقوموا بالمهمة، وحينها سنساعدهم، لكن ما دام أنه ليست هناك إرادة، فسنغادر في نهاية المطاف".

وتفرض هذه المعطيات على حكومة الكاظمي استجابة استثنائية للمتغير الأميركي "الملول" من العراق، والمتزامن مع وضع داخلي متوتر، في مهمة تبدو مركبة وشاقة قبل شهور معدودة من الانتخابات العراقية.

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