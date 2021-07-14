اجتماع طارئ في وزارة الصحة العراقية بعد تزايد إصابات الوباء اليومية

2021/07/14 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، إن اجتماعاً مسائياً جرى لمناقشة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير الغطاء السريري الكافي لذلك.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس"، نسخة منه (14 تموز 2021)، أن "الوكيل الفني المكلف بادارة وزارة الصحة هاني العقابي عقد اجتماعا مسائيا لمناقشة الحالات المتزايدة لمرضى كورونا وتوفير غطاء سريري كافي مع مدراء دوائر مركز الوزارة".

ودعا العقابي والمجتمعون المواطنين كافة إلى "ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات وارتداء الكمام للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا".

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