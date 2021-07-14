2021/07/14 | 23:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد نائب الامين العام لحزب بيارق الخير، راجح العيساوي، اليوم الاربعاء، ان هذه الدورة البرلمانية هي اسوأ دورة على الصعيد العملي.وقال العيساوي في برنامج حصاد الايام، انه “على المواطن ان يختار المرشح النزيه فهو يعرف ابن منطقته، وانه بعض النواب يعدون المواطنين بمد مجاري وحصص مائية وهذا ليس واجبه”.واضاف ان “التغيير يعتمد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيارق الخير: هذه الدورة البرلمانية هي اسوأ دورة على الصعيد العملي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيارق الخير: هذه الدورة البرلمانية هي اسوأ دورة على الصعيد العملي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).