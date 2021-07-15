مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح في كركوك

2021/07/15 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعرضاً مسلحاً وقع في مدخل الرياض بكركوك ضمن قاطع مسؤولية ل11 فق3 شرطة اتحادية، ما اسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح".وأضاف المصدر أن "الموقف مسيطر عليه حالياً".

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