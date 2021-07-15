2021/07/15 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كلّف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحد أصغر الدعاة في المملكة لإلقاء خطبة يوم عرفة في المشاعر المقدسة، ليكون واحدًا من أصغر خطباء أشهر منبر في تاريخ الإسلام.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه تم تكليف الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة (45 عامًا) لإلقاء خطبة يوم عرفة هذا العام.وغالبًا من يلقي خطبة يوم عرفة في الحرمين الشريفين، رجال دين كبار السن، مثل مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي يبلغ من العمر 78 عامًا.وألقى خطبة يوم عرفة، العام الماضي، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وهو في التسعين من عمره.والشيخ بليلة من مواليد العام 1975، وهو إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء أرفع هيئة دينية رسمية في المملكة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل السعودي يكلف أحد أصغر دعاة المملكة لخطبة يوم عرفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل السعودي يكلف أحد أصغر دعاة المملكة لخطبة يوم عرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).